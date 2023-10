Si è chiusa al Parco Archeologico di Paestum la quinta edizione di SUDeFUTURI della Fondazione Magna Grecia

... ha tutto, una moglie spettacolare, due figli meravigliosi, unmacchina da far invidia, nella ...Ausilio e quando Real e Atletico si sono presentati per portarlo in Europa la porta era già. ...Se è vero che una delle attrazioni di Pozzuoli più amate dai turisti rimarràper tre settimane, la vita in città non si ferma. Anzi, proprio nei giorni scorsi ilregionale dei Campi ...

Si è chiusa al Parco Archeologico di Paestum la quinta edizione di ... Gazzetta di Salerno

Aquino, don Patriciello ha inaugurato il parco Giuseppe Di Matteo ilmessaggero.it

Padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano impegnato da sempre nella lotta per la tutela del territorio inquinato dalla camorra, sabato scorso ha ...Dal Comitato per la Salvaguardia del Parco Colli d’Oro (Labaro), riceviamo e pubblichiamo. Il quartiere di Labaro Prima Porta è un territorio di periferia ...