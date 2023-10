Shakira e Piquè ancora “insieme”? La colpa è di una villa

Leggi su europa.today

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lei è una nota cantante conosciuta in tutto il mondo, lui è uno dei calciatori più famosi della Spagna e non solo, campione del mondo e d’Europa: di chi stiamo parlando? Diche negli ultimi mesi hanno fatto parlare di sé più che per i successi, per la fine turbolenta del loro...