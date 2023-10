Shakerando | il significato vero della parola famosa per la canzone

Leggi su cultweb

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il termine, derivato dall’inglese to shake, ha unlegato alla preparazione dei cocktail e indica l’atto di scuotere rapidamente un piccolo contenitore cilindrico, come appunto lo shaker, per mescolare i liquori. In altri contesti però, come nelladi Rhove, che si intitola, il termine viene utilizzato come metafora sessuale, l’atto di sbattere ritmicamente qualcosa per farne uscire un liquido o di muoversi durante il coito. Di recente infatti, questaè arrivata alla ribalta soprattutto per ladi Rhove, diventata una hit estiva nel 2022. In quest’ambito, però, il termine assume il ruolo di metafora sessuale dal potere chiaramente descrittivo e facilmente deducibile. “Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupandoTranquilla, ...