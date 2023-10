Serie A | Monza corsaro a Reggio Emilia | Sassuolo ko Tra Toro e Verona vince la noia

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023)A, da pochi istanti si sono conclusi i due match validi per la settima giornata di campionato trae Torino-Hellas: Nonostante non ci siano state reti, nei primi 45 minuti, la partita tra le due squadre è stata comunque entusiasmante al ‘Mapei Stadium‘. Occasioni da rete sia da una parte che dall’altra, anche se il pallone di entrare non ne voleva assolutamente sapere. A rendersi più pericolosi, però, sono i padroni di casa con il loro uomo simbolo Berardi e Laurienté. Per i brianzoli ci prova insistentemente Ciurria, ma senza successo. Nella ripresa sono gli ospiti che si rendono pericolosi con una doppia conclusione di Colombo. Anche in questo caso di gol nemmeno l’ombra. Alla terza occasione, però, l’ex Lecce fa centro: fa tutto da solo, ...