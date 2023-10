Serie A | le quote esonero | due allenatori ad alto rischio

Capocannoniere Serie A, scopriamo chi è il favorito secondo i bookmakers: ecco tutte le quote e i nomi che possono ambire a questo ambito titolo. ...

Si riparte dalle tre stelle dell'Armani e da una Supercoppa finita per la terza volta consecutiva nella bacheca di Bologna. Il basket italiano riapre ...

Ora ci sono proprio tutte. Il Milan ha raggiunto l'Inter in vetta, cancellando il ritardo di punti persi nel derby, ma la Juve insegue a sole due ...

L'Inter torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A e in casa affronta il Sassuolo, reduce dalla strepitosa vittoria contro la ...