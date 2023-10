Serie A | la Fiorentina fa paura | come cambia la classifica dopo la 7ª giornata 

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si è conclusa con tre partte la 7ª giornata del campionato diA. Nelle prime sfide colpo grosso del Monza di Palladino sul campo del Sassuolo, decisivo un gol dell’attaccante Colombo. A reti inviolate il match tra Torino e Verona, due squadre protagoniste di un inizio di stagione positivo. In serata lasi conferma una seria candidata per le zone alte della. Vincenzo Italiano continua a dimostrarsi un grande allenatore e spinge i viola sempre più in alto. La gara contro il Cagliari si è conclusa sul risultato di 3-0 e i viola sono stati in grado di mettere le cose in chiaro già nel primo tempo. Le reti sono state realizzate da Nico Gonzalez e l’autogol di Dossena, nella ripresa il tris in contropiede di Nzola. La compagine di Ranieri chiude lacon appena 2 punti conquistati in 7 ...