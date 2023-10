Sepahan-Al-Ittihad posticipata | il motivo scatena il caos | VIDEO

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non si è giocata la partita-Al-, valida per l’AFC Champions League. Il? La sfida è stataper la protesta dei calciatori ospiti che si sono rifiutati di scendere in campo per via di una statua installata a bordo campo e che rappresenta Qassem Soleimani, generale iraniano morto nel 2020 in Iraq a seguito di un attacco con droni ordinato dagli Stati Uniti. La situazione è stata paradossale: già 60mila tifosi avevano raggiunto gli spalti del Naghsh-e-Jahan Stadium di Isfahan. L’Al-aveva richiesto la rimozione della statua, ma la richiesta non è stata accordata. Il match è stato posticipato “a causa di circostanze impreviste”. Leggi anche Mondo Ajax-Volendam: il ...

(Photo by Fayez NURELDINE / AFP) Era in programma per oggi- Al, gara valida per la Champions League asiatica al Naghsh - e - Jahan Stadium di Isfahan, ma la partita non si è mai ...

L' Asian Champions League, attraverso il suo profilo ufficiale su X, ha annunciato il rinvio della partita in programma oggi fra gli iraniani del Sepahan e i sauditi dell' Al Ittihad, campioni in ...Nell'impianto di gioco degli iraniani del Sepahan è presente un monumento che raffigura il defunto Qassem Soleimani, il generale delle unità di elite dei Pasdaran ucciso in un raid di un drone Usa a ...