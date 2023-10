“Senti questa” Fabrizio Corona choc a Domenica In | cosa ha detto all’orecchio di Mara Venier

(Di lunedì 2 ottobre 2023)In,imbarazza: l’ex re dei paparazzi svela un retroscena dopo la puntata di Belve. Il video è virale su Twitter. Tanti gli argomenti toccati da. “Sono sereno, molto contento, sto benissimo nonostante i problemi giudiziari, mai stato meglio. La libertà nella vita è lapiù importante, io dico sempre – spiega l’ex fotografo dei vip in studio – che le tre cose peggiori che possono succedere sono la morte di un figlio, una grave malattia che non puoi curare e il carcere”. >“Basta così, me ne vado”. Lascia UeD ed è: all’improvviso l’addio di un protagonista assoluto (FOTO E VIDEO) “Chi non ha fatto il carcere – continua – non può capire la sofferenza. Però io, che sono stato sempre uno ...

Matteo Renzi ha commentato l'esito delle elezioni Spagna , sottolineando come il voto di Madrid sia un segnale d'avvertimento per Giorgia Meloni . "In ...

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato sui social network i risultati delle elezioni in Spagna . Chiamando in causa anche la presidente ...

Le Elezioni in Spagna sono fondamentali per il nuovo riassetto politico europeo. Se da una parte festeggiano gli esponenti di Forza Italia i quali ...

senti te questo rumore alla partenza con la vostra Auto ? Allora dovete assolutamente fare così, se no la buttate via. La manutenzione periodica della ...

...Le emozioni per una partita comecontro il Real Madrid "Champions è la più bella competizione per club e per allenatori e giocatori è sempre un momento speciale. Solo quandola ...... ma credo ci siano momenti nella vita in cuiche qualcosa sta per succedere, e in questo caso era proprio così.consapevolezza mi ha tolto ogni ansia, perché mi sentivo sicuro di quel ...

"Fake Show - Diffidate delle imitazioni" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Fake Show su Rai 2: Francesco Facchinetti tra gli ospiti della terza puntata La Gazzetta dello Sport

Lo scrittore scomparso a Damasco a 59 anni. Inviso al regime, non aveva mai voluto lasciare il Paese. Nel 2013 aveva vinto il Premio Naguib Mahfouz dell’Università americana del Cairo ...E aggiunse: «Sentivo che questo romanzo mi avrebbe ucciso se non lo avessi narrato. L’ho scritto per non morire». Nessuno piange il protagonista di quel libro, morto per cause naturali in guerra. Ma ...