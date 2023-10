Sentenza sui Cpr | la giudice di Catania si sottrae agli attacchi | «Questione giuridica | non personale» E il centro di Pozzallo si svuota

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si affida a poche, posate parole, Iolanda Apostolico, lache ha liberato dal Cpr ditre immigrati irregolari appena arrivati, dichiarando illegittimo il decreto Cutro del governo, per replicare alle polemiche che la sua decisione ha sollevato, compresi glidi stampa e politica di destra e la reazione «basita» resa nota oggi urbi et orbi dalla premier Giorgia Meloni. «Non voglio entrare nella polemica, né nel merito della vicenda – è il messaggio consegnato oggi all’Ansa dalla magistrata di– Il mio provvedimento è impugnabile con ricorso per Cassazione, non devo stare a difenderlo. Non rientra nei miei compiti. E poi non si deve trasformare unain una vicenda». Breve ma ferma dunque la presa di posizione ...