Sentenza migranti | Battilocchio FI a Notizie com | “Fare chiarezza anche per mandare messaggi chiari a chi si avventura in Italia”

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “In questa vicenda sembrano esserci questioni politiche. L’articolo 101 della Costituzione recita che i giudici sono soggetti solo alla legge”. Dopo ladella giudice Apostolico, che ha rimesso in libertà quattro, torna attuale il tema della riforma della giustizia. “In questi anni si è ulteriormente aggrovigliato il nodo irrisolto dei rapporti tra politica e magistratura e in questo casi ci troviamo di fronte a una situazione piuttosto paradossale”. Sono le parole di Alessandro, nella Commissione affari esteri e comunitari alla Camera per Forza, sulla polemica montata dopo la decisione di rimettere in libertà quattro: “Si fa riferimento al decreto ministeriale del 14 settembre, che si inserisce in una politica più ampia della risposta del governo alla ...