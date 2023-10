Seconda puntata di Imma Tataranni 3 | trama 2 ottobre | Calogiuri torna al lavoro | ma non è più lo stesso

(Di lunedì 2 ottobre 2023)di3, in onda stasera 2su Rai1. Un nuovo appuntamento con le indagini del sostituto procuratore nella serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com giunta alla terza stagione. Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi. La terza stagione inizia con un salto temporale.è impegnata nella solita routine tra famiglia e, pur se con delle importanti novità. Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli.e Pietro si ritrovano quindi nella ...

Cuori 2, la sec onda puntata della sec onda stagione va in onda domenica 8 ottobre 2023 su Rai 1: la trama e le anticipazioni. The post Cuori 2, la ...

... si sfidano ai fornelli, nell'inedito ruolo di Chef, per conquistare il titolo di. Durante ... tramite stelle bianche o nere adel colore della casacca da chef indossata dai vip. La ...Cosa succede nelladi oggi Nella, dal titolo 'Liberaci dal male', dopo mesi di convalescenza, Calogiuri (Alessio Lapice) ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: ...

Seconda puntata de "Il Collegio" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Il Collegio 8, le anticipazioni della seconda puntata: arriva il taglio dei capelli! La Gazzetta dello Sport

Nella seconda puntata, dal titolo 'Liberaci dal male', dopo mesi di convalescenza, Calogiuri (Alessio Lapice) ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – ...Stasera in tv appuntamento con la seconda puntata di Imma Tataranni 3, in onda su Rai1 alle 21,30 e disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile recuperare ...