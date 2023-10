Se la Serie A non attrae più vendiamola insieme ad altri sport

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Calcio in tivù, idea geniale Come trovare abbonati? Vendendolo a chi non interessa Il Fatto Quotidiano, di Paolo Ziliani, pag. 9 Quando si dice raschiare il fondo del barile. Per qualche dollaro in più (o euro, fa lo stesso). Solo che qui non c’è, come nel famoso film, Clint Eastwood detto il Monco a fare il cacciatore di taglie in compagnia di Lee Van Cleef, non c’è la sapiente regia di Sergio Leone, non ci sono eroi astuti e infallibili; in questo nuovo, triste e sgangherato film, il cui titolo provvisorio è “Per qualche abbonato in più” – con sottotitolo: “E per qualche pezzotto in meno” -, la regia è quella della LegaA con patrocinio Figc e gli eroi senza macchia rispondono ai nomi di Luigi De Siervo e Gabriele Gravina, cacciatori più che di taglie di scalpi, quelli degli abbonati del calcio in Tv che come i nativi americani sono stati, specie in questi ...