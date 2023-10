Tempo di lettura: < 1 minutoSuccede anche questo in provincia di Benevento. Nella mattinatadi ieri, la Guardia di Finanza di Solopaca, durante ...

Sembra finita la stagione del laissez faire a scuola . La maggior parte degli istituti sta cercando di arginare il liberismo sfrenato in due ambiti a ...

In un'epoca di cambiamenti continui, la Scuola si trova ad affrontare nuove sfide. Da una parte, vi sono Docenti sottopagati che chiedono ...

...volontari nella Polizia Locale opereranno in supporto al Comando di Polizia Locale ela ... Questo settore è rivolto agli studenti inseriti in progetti di alternanza- lavoro da concordare ...Dopo sei mesi è arrivata la licenza dimedia e poi il diploma all'istituto alberghiero. '... 'Quella mattina li incontrai per strada, ancorachoc e con le lacrime agli occhi. Alex aveva ...

Scuola sotto attacco delle nutrie, genitori infuriati: “Portiamo i nostri figli in classe tra gli escrementi” Orizzonte Scuola

A Villa Mensa, il cantiere-scuola ha ripreso gli interventi alla parete del corpo centrale FerraraToday

A San Donato Milanese, comune alle porte di Milano, una scuola si trova al centro di una situazione alquanto insolita, ma preoccupante. Da mesi, i piccoli giardini e spazi esterni dell'istituto sono d ...Essere figli di personaggi famosi è sicuramente un bel vantaggio. Si possono godere di benefici che i coetanei non immaginano neppure. Un caso ...