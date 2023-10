Scuola senza voti | come funziona? I pro e i contro

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Per alcuni è un sogno, per altri un incuboregole. Parliamo della. Molti pedagogisti sono convinti che sia necessario trasformare il metodo di valutare l’apprendimento degli studenti, mentre molti professori (e spesso anche i genitori) sono restii a eliminare i giudizi. Manella pratica? E quali sono i pro (e i)?la? Sfatiamo subito un mito: non è vero che nellanon si studia, non si fanno verifiche o non si viene assolutamente valutati. Il giudizio, però, viene sostituito da altri strumenti che non solo tengono conto delle diverse ...