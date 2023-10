(Di lunedì 2 ottobre 2023) Accade a San Donato, nelladell'Infanzia Arcobaleno in via Di Vittorio. Al mattino, quando iaccompagnano i figli, attraversare il viale del giardino obbliga, raccontano, ad incontri ravvicinati con le, le loro grandi buche ed i loro escrementi

Gli studenti di un istituto scolastico in provincia di Viterbo passeranno la prossima settimana a casa , per consentire interventi urgenti di ...

Tra i tanti problemi strutturali e di organico che assillano le scuole ha del grottesco quello capitato in una Scuola nel Milanese , dove genitori e ...

Accade a San Donato Milanese, nelladell'Infanzia Arcobaleno in via Di Vittorio. Al mattino, quando i genitori accompagnano i figli, attraversare il viale del giardino obbliga, raccontano, ad incontri ravvicinati con le nutrie, ...... ovvero una donazione di fumetti da parte degli editori espositori in Mostra Mercato che quest'anno si è aggiudicata lasecondaria di primo grado 'Luigi Coletti' di Treviso. L'elezione dei ...

Scuola invasa dalle nutrie nel milanese, genitori esasperati Sky Tg24

Scuola di San Donato Milanese invasa dalle nutrie, i genitori esasperati: “Così non si può andare… Il Fatto Quotidiano

Tra i tanti problemi strutturali e di organico che assillano le scuole ha del grottesco quello capitato in una scuola nel Milanese, dove genitori e figli sono costantemente alle prese con un’ingombran ...A San Donato Milanese una scuola dell’infanzia sta facendo i conti con alcune nutrie: i genitori denunciano che sono stati trovati escrementi ...