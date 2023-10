Scuola | Frassinetti | “Copertura docenti all’80% | incremento posti sostegno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nonostante le emergenze che anche quest’anno caratterizzano l’avvio dell’anno scolastico, tra carenze di organico e didi, “ci sono azioni inconfutabili e concrete come il rinnovo del contratto nazionale deicon condizioni migliorative. A beneficiarne -dice all’Adnkronos la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola– sono oltre 1.200.000 lavoratori e in questo modo si sono introdotti quegli incrementi che erano attesi da molto tempo e questo è un esempio incontrovertibile dell’azione di questo Governo”. “Sono 15.763vacanti in meno rispetto all’anno precedente, di cui 3.798 sul. Complessivamente ladeiha toccato quasi l’80%, rispetto al 47% dell’anno precedente – precisa ...