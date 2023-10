Scomparso durante una gita con gli amici | Manuel ritrovato dopo un mese e mezzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È stato recuperato il cadavere rinvenuto nel pomeriggio di domenica 1 ottobre nelle acque della Costiera Amalfitana. L'attività è stata effettuata dai militari della Capitaneria di Porto di Salerno e dai vigili del fuoco che hanno operato con un elicotterola segnalazione di un cadavere in mare arrivata da una persona che si trovava in barca nel tratto di mare compreso tra Cetara e Maiori. Impegnati nel tratto di mare una motovedetta della Guardia Costiera di Salerno e un elicottero dei vigili del fuoco di Napoli. Il corpo è del ragazzo è stato portato al porto di Cetara, sul posto il sindaco Roberto Della Monica e il vice Pappalardo responsabile della protezione civile. Poi ancora a Salerno, dove ad attenderlo per il riconoscimento di rito della salma c'erano i genitori.