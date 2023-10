Scienze biologiche al Polo di Grotta | gli auguri agli studenti

Tempo di lettura: 2 minutiAperte dal primo agosto le immatricolazioni all’Università degli Studi del Sannio per il corso in scienze biologiche per ...

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera , dà il benvenuto agli studenti neo iscritti al nuovo corso inper la diagnostica clinica, istituito da Unisannio con la ...Valentino Straser , docente diNaturali, Chimiche edel Liceo Marconi, guiderà il pubblico in una ideale esplorazione dei ritrovamenti e delle tracce che sul nostro territorio ...

Grottaminarda - Ancora aperte le iscrizioni per il nuovo corso in ... Tu si nat in Italy

Corsi universitari Grottaminarda, al via le lezioni in scienze ... AvellinoToday

Per accedere alla Dat (Disposizione anticipata di trattamento) nota come «testamento biologico», in Toscana non servirà più prenotarsi via email, ma si potrà contattare il Cup ...«Spero che si trovino bene a Grottaminarda, che le strutture siano confortevoli e che possano seguire le lezioni nel modo più sereno possibile. A loro disposizione c'è anche il Parco Frank Zappa, atti ...