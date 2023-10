Schmidt | «Rispettiamo l’Inter | sarà difficile batterla Inzaghi…»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il Benfical’avversaria di martedì sera contro. L’allenatore dei portoghesi Rogerha introdotto in questo modo il match su Sky Sport. COMPLIMENTI –elogia: «Noi siamo in ottima forma, lo abbiamo dimostrato venerdì contro il Porto. Bisogna sempre rispettare l’avversario, specie se si tratta del. Hanno vinto molte partite,batterli. Sono una squadra veramente organizzata con giocatori che giocano insieme da tanto tempo. Questo in campo si vede, non hanno precisi punti deboli. Hanno tante abilità individuali, sono abili tatticamente e il loro allenatore sta facendo un ottimo lavoro» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Lo ha detto il tecnico del Benfica Rogerin conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League. "Non abbiamo paura dell'Inter, mal'avversario, come ...ha poi proseguito: ' Non abbiamo paura dell' Inter , mal'avversario, come sempre. Penso che sia una squadra completa, che possa attaccare e giocare: hanno giocatori di esperienza ...

Benfica, Schmidt: "Rispettiamo l'Inter, ma non abbiamo paura di loro" Sportitalia

Schmidt: "Rispettiamo l'Inter, ma non abbiamo paura" Nerazzurrisiamonoi.it

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Salisburgo, il Benfica di Roger Schmidt arriva a San Siro per sfidare l'Inter in un remake dei quarti di finale della passata edizione di Champions League. A ...A presentare la sfida di San Siro, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Benfica Roger Schmidt: "Mi aspetto un'Inter simile ... "Non abbiamo paura dell'Inter, ma come sempre ...