Schlein | il Pd non l’ha vista ancora arrivare

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il Pd di Ellynon incanta gli italiani e la sua corrente sembra un frivolo vento estivo che non porta da nessuna parte. La sua potenza attrattiva come segretaria del Partito democratico non ha prodotto gli effetti attesi e l’aria che tira al Nazareno non è delle migliori, la conferma arriva inclemente dai sondaggi. L'articolo proviene da Il Difforme.