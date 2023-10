Sassuolo-Monza LIVE 0-0 | il Monza è sceso bene in campo nella ripresa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Al Mapei, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei,si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? – Calcio d’inizio. 6? – Subito pericoloso ilcon Laurienté, che va via sulla corsia si accentra e calcia: Di Gregorio mette in angolo. 9? – Risposta del: Ciurria ci prova dal limite destro dell’area. Palla che non gira e Consigli mette in angolo. 12? – Ancorapericoloso, Colombo ci prova di prima ...