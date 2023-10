Sassuolo-Monza 0-1 le pagelle e il tabellino della partita

(Di lunedì 2 ottobre 2023) . La settima giornata si conclude con le tre gare in programma nella giornata di lunedì: alle 18.30 spazio a Dionisi vs Palladino.anticipa l’ultimagiornata, ossia Fiorentina-Cagliari in programma alle 20.45. Dionisi vs Palladino, di fronte due tecnici che stanno facendo parlare molto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Commenta per primo0 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 65' Colombo (M) Assist: 65' Caldirola (M)(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (67' Ferrari), Vina (59' Pedersen); M. ...Al Mapei, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei,si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...

Sassuolo-Monza, le formazioni ufficiali: Izzo KO nella rifinitura Fantacalcio ®

Colombo punisce il Sassuolo, vince il Monza 1-0 Sky Sport

Il Monza vince 1-0 in casa del Sassuolo grazie a un gol di Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, al 21’ della ripresa. In classifica i brianzoli agganciano così gli emiliani a quota 9. (in ...Dopo Juve e Inter, si interrompe il momento magico del Sassuolo. Al Mapei Stadium è il Monza a portare a casa i tre punti grazie al primo gol di Lorenzo Colombo con la maglia dei brianzoli. C'è spazio ...