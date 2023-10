Sassuolo-Monza 0-1 e Torino-Verona 0-0

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I brianzoli grazie al gol di Colombo agganciano gli emiliani a quota 9 in classifica. Nono posto anche per i granata mentre i gialloblù salgono a quota 8 Ilbatte 1-0 ilmentre pareggiano per 0-0nel posticipo della settima giornata di Serie A. A decidere il match disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia il gol di Colombo al 21? della ripresa. I brianzoli agganciano così in classifica proprio i neroverdi, oltre ae Frosinone al 9° posto. Ilsi presenta al match con due cambi rispetto all’impresa compiuta contro l’Inter a San Siro: Tressoldi torna titolare in difesa al posto di Viti e Thorstvedt prende il posto di Bajrami sulla trequarti. Un solo cambio per Palladino invece con Pablo Mari al centro della difesa e Izzo inizialmente in ...