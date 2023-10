Sassuolo | Dionisi | «Buon atteggiamento | ma leggeri nella ripresa»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato al termine del match contro il Monza. Tutti i dettagli Alessio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso per 1-0 contro il Monza. PAROLE – «Peccato perché nel primo tempo potevamo passare in vantaggio, davanti avevamo una squadra del nostro livello che sa giocare. Sapevamo che potevano venir fuori, Di Gregorio ha fatto parate importanti, noi siamo stati un po’anche nel secondo tempo. L’del primo tempo mi è piaciuto, forse con più determinazione potevamo portarla a casa. Le due squadre hanno giocato per vincere, hanno avuto la meglio loro».