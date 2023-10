Sardegna | Ferrari contro camper | morti carbonizzati i 2 svizzeri a bordo della Supercar - VIDEO

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Erano partiti in gruppo, per partecipare a una manifestazione di auto di lusso inda mille e una notte comee Lamborghini attese alla SardiniaExperience di Mores. Ed è stato proprio adi unache stamattina hanno trovato la morte, in un terribile fro

Unae un camper si sono scontrati lungo una strada statale nel sud dellae nell'impatto hanno perso la vita due persone. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'auto di lusso era ...Due turisti, marito e moglie di 67 e 63 anni, altoatesini residenti a Selva di Val Gardena, sono morti nel Sudnello scontro dellasulla quale viaggiavano e un camper con targa svizzera. A causa dell'impatto laè volata fuori strada, ribaltandosi e prendendo fuoco. I due occupanti sono ...

Sardegna, Ferrari contro camper: due morti. «Nell’incidente distrutta anche una Lamborghini» Corriere della Sera

Incidente tra Ferrari e camper in Sardegna: 2 morti carbonizzati a San Giovanni Suergiu Il Fatto Quotidiano

Coppia muore carbonizzata in un incidente tra una Ferrari e un camper a San Giovanni Suergiu, nel sud della Sardegna.