Sara Affi Fella presto sposa | la proposta del compagno Francesco Fedato

Leggi su diredonna

(Di lunedì 2 ottobre 2023), ex concorrente di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, convoleràa nozze con il fidanzato: lo ha annunciato l’influencer stessa su Instagram, postando il video della dolcefattale daldurante una cena romantica. “Sì per sempre, ti amo”, ha scritto a corredo del video, nel quale vediamo il calciatore inginocchiarsi dopo che un pacchetto contenente l’anello è arrivato sul tavolo, durante una cena a lume di candela. E sono tantissimi i commenti di auguri del follower, che si congratulano con la coppia: “Congratulazionisiete meravigliosi”, “Bellissimi!! Tanti auguri ragazzi!! Vi auguro tutto il bene di questo ...