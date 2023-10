Sant’Agata | un weekend di giochi alla scoperta delle meraviglie dei borghi

Leggi su fremondoweb

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Comunicato Stampa – Comune dide’ Goti Sabato 7 ottobre si parte con la Caccia ai prodotti In palio pernottamenti in strutture ricettive, prodotti tipici, degustazioni di vini e prodotti enogastronomici locali, oggetti d’artigianato artistico, voucher e sconti per … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.