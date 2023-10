Sanremo 2024 | Amadeus | “Gerry Scotti? Non so | per ora facciamo colazione insieme”

Sanremo 2024 inizia il 6 febbraio 2024 e andrà avanti, come di consueto, per cinque giorni fino a sabato 10 febbraio, Quando verrà proclamato il ...

Continua a lavorare duro Amadeus per realizzare il cast dei big del Festival di Sanremo 2024. Come egli stesso ha affermato in questi giorni, sta ...