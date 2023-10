Sanità | De Cristofaro Avs | ' Nadef mette a rischio salute cittadini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - "Allamancano 4 miliardi e il governo Meloni ne taglia altri 2 attraverso la diminuzione del rapporto tra la spesa sanitaria e il Pil. Diminuzione che porterà ad una riduzione dei servizi offerti e ad una minore qualità dell'assistenza sanitaria. La previsione della spesa sanitaria prevista nellaladei". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama. "Per un sistema sanitario già in difficoltà per la cronica mancanza di personale sanitario dovuto a decenni di tagli lineari, con liste di attesa da paese del terzo mondo, con diseguaglianze nell'accesso alle cure e carenze strutturali questi tagli rischiano di essere la ...