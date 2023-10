Sanità | affondo Schlein contro governo | Pd continua a tessere per unire opposizioni' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Calenda fa Calenda e ogni due per tre fa il tweet" su sanità e. E Conte? "I 5 Stelle hanno chiesto di poter fare un approfondimento al loro interno. Noi non abbiamo fretta, l'importante è raggiungere l'obiettivo e il Pd ci proverà fino all'ultimo". Tra i dem si racconta così all'Adnkronos lo stato dell'arte sulla proposta unitaria dellein difesa della sanità pubblica. Lavoro partito con slancio e che al momento si è però arenato. Nel Pd si confida che il percorso riparta a breve. Per una serie di motivi. Il primo è che, già dai primi contatti informali, "sul merito i punti di contatto sono molti". Qualche punto va discusso, ad esempio su come ridurre le liste d'attesa, ma sul grosso "ci siamo". E l'altro motivo è che la Nadef offre un quadro ben peggiore delle ipotesi più pessimistiche. "Noi abbiamo ...