Sampmania | qualcuno dica qualcosa

Siamo stufi marci di non avereal di sopra dell'allenatore disposto a scendere davanti alle telecamere per dire chiaramente: 'Signori, la situazione è così. Le nostre contromosse saranno ...Che la Serie B sarebbe stata dura, lo sapevamo tutti, tranneche si immaginava un campionato in carrozza appoggiandosi a non so quali basi. La rosa della Sampdoria è evidentemente incompleta,...

Dopo due anni e mezzo da incubo, sono stufo. Stufo marcio. Sono, anzi siamo, stufi marci di questa Sampdoria che non ci lascia quetare, di questa Sampdoria che nelle ultime due stagioni ha perso 51 pa ...Quando sento Pirlo parlare di 'scorie della scorsa stagione', commentando Sampdoria-Cittadella, mi viene l'orticaria. Non posso accettare che un Campione del Mondo, uno dei più grandi giocatori della ...