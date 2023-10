Samira Lui e Giuseppe Garibaldi | tensioni in Casa

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Giulia Salemi alla presentazione della VB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion WeekFedez in ospedale, Giulia Salemi lo difende da alcuni commenti negativi degli hatersOriana torna dal suo amore Daniele, i gesti notturni che fanno gioire i fan della coppia GF Nip 2023Lui esi confrontano a lungo nel giardino del Loft di Cinecittà: le prime discussioni tra i due gieffiniLui e, nuovi concorrenti del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si sono a lungo confrontati e il gieffino calabrese ha espresso tutti i suoi dubbi alla giovane modella. “Tu eri proprio distaccato“, l’ha incalzato la concorrente. E il bidello ha risposto: “Abbiamo due modi opposti di vedere l’amicizia. Ho messo in dubbio la ...

A proposito di Paolo, invece, ammette di aver notato inun certo distacco. E' piuttosto confusa ... Anchee Arnold sono d'accordo ma credono che, in un modo o nell'altro, farà di tutto per ...A proposito di Paolo, invece, ammette di aver notato inun certo distacco. E' piuttosto confusa ... Anchee Arnold sono d'accordo ma credono che, in un modo o nell'altro, farà di tutto per ...

Un lungo chiarimento tra Giuseppe Garibaldi e Samira Lui - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Grande Fratello, Letizia Petris delusa da Samira: “Ci sono rimasta male" Isa e Chia

I rapporti tra Giuseppe e Samira sono freddi e distaccati, per questo argomentano reciprocamente le ragioni del rispettivo allontanamento ...Grande Fratello, alcuni concorrenti sparlano di Garibaldi: Giuseppe se ne accorge e fa cadere diverse maschere.