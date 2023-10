(Di lunedì 2 ottobre 2023) “ilMicroMega” è il titolo di un film diretto non da Steven Spielberg, bensì da Paolo Flores d’Arcais; che parte con un remake di trentotto anni fa, quando due laici a 24 carati – appunto PFdA e Giorgio Ruffolo – fondano una rivista la cui testata ha il sapore voltairiano di MicroMega (Micromégas, 1752), con cui dichiarano esplicitamente le radici del progetto editoriale in una sinistra illuminista, dunque critica e pluralista. Lord protettore dell’apparentamento di quell’iniziativa nascente con la corazzata del giornalismo italiano, rappresentata dal Gruppo la Repubblica-l’Espresso, è un singolare gentiluomo, che fa della generosità intellettuale un linimento del proprio spleen: il principe Carlo Caracciolo. Con questo viatico, Mm diventa rapidamente il più combattivo organo di stampa e la più autorevole voce della cultura politica ...

Il 24 luglio 1998 usciva per la prima volta in sala il film di Steven Spielberg, capace di riscrivere i canoni del film bellico hollywoodiano

Salvate il soldato José . Bisogna fondare un comitato, attivare la protezione civile, avviare sottoscrizioni: qualunque cosa, purchè lo Special - one ...

Pretendere che l’imbuto di Pontesecco diventasse la via Lattea era davvero impossibile. L’assessore Marco Brembilla ci ha messo la faccia ...

... che ha 67 anni, ma una sua versione più giovane, forse dei tempi di Cast Away se non diilRyan , e quindi è facile scorgere l'inganno, ma ciò che è successo è comunque grave, perché ...ilAndrea Giambruno. Spiegate al first gentleman d'Italia che gli animali transumano, mentre gli uomini emigrano. Forse il tapino è stato ingannato dal significato originale del verbo ...

Salvate il soldato MicroMega! Il Fatto Quotidiano

Steven Spielberg: l'iconica scena dello sbarco in Salvate il Soldato Ryan [VIDEO] LaScimmiaPensa.com

Tre punti dovevano arrivare e tre punti sono arrivati: la squadra entra determinata, concede qualcosa nel primo tempo ma va in vantaggio con il solito Lukaku su assist di Dybala. Nella ripresa il radd ...Due paracadutisti ucraini alle prese con il peggiore degli incubi per un soldato: redstare bloccate al di là delle linee nemiche. Questo è ciò che è accaduto ai due soldati ucraini che Hanno trascorso ...