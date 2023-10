Salerno | si schiantano contro auto durante fuga | due arresti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Attimi di tensione ieri a. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, infatti, due giovani sono stati sorpresi dai Falchi mentre erano alla guida della loro Fiat. Uno dei due era sottoposto aglidomiciliari, ed è stato intercettato dai Falchi, i quali hanno cominciato a rincorrerlo. Per sfuggire all’inseguimento della pattuglia, ha iniziato a farsi inseguire lungo alcune strade della zona orientale del capoluogo. A bordo con lui, pare, vi fosse anche un’altra persona. Da quanto emerge dai racconti dei testimoni, sarebbero addirittura esplosi dei colpi di pistola tra le due compagini. L’inseguimento è durato pochissimi minuti. Infatti, la vettura inseguita si è schiantataun’altra parcheggiata nei pressi di Largo Amedeo Moscati, nel Quartiere Europa. I due fuggitivi sono stati subito soccorsi e trasportati in ...

