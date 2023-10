Salerno | arrestati due spacciatori sorpresi con droga e denaro

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La sera del 30 settembre, la Polizia di Stato, nell’ambito di servizi volti alla prevenzione e alla repressione dei reati, ha tratto in arresto in flagranza di reato, A.S. e A. D. R. per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché individuati in possesso di 8 involucri di sostanza stupefacente del tipo crack/cocaina, dicontante probabile provento dell’attività illegale e di telefoni cellulari dedicati. Segui ZON.IT su Google News.

del Tribunale per i Minorenni dinei confronti di un 17enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché deteneva illecitamente presso la propria abitazione ...... beccati a rubare in un supermercato:25 Settembre Zerottonove.it è una testata giornalistica online. Registrazione del Tribunale din° 8/2012 del 29 giugno 2012 La Redazione ...

Salerno, schianto durante l'inseguimento della polizia: scattano gli arresti per due ventenni ilmattino.it

Spacciavano crack a Salerno: scattano due arresti SalernoToday

Due uomini, A.S e A.D.R, sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo, infatti, sono stati trovati in possesso di 8 ...Arresto notturno per i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia. A finire in manette il 21enne di Santa Maria la Carità ,Vincenzo Barba, già ...