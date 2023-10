Salernitana-Paulo Sousa | che involuzione! Iervolino ora riflette

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Crisi profonda per i campani allenati davisto l’avvio di campionato pessimo da parte della. I granata infatti, con 3 pareggi e 4 sconfitte senza mai vincere finora, occupano la penultima posizione in Serie A, insieme all’Empoli. Classifica che può ulteriormente peggiorare in caso di successo del Cagliari nel posticipo odierno contro la Fiorentina. Proprio questo trend negativo che non riesce a trovare un inversione di rotta è alla base del momento terribile dei granata allenati da. L’allenatore portoghese avrebbe dalla sua anche alcuni alibi, come ad esempio una difesa abbastanza inadeguata per un campionato come la Serie A. La difficile gestione del caso Dia da parte della società inoltre, unita ad un mercato insoddisfacente e all’infortunio di Candreva che ha saltato le ultime ...