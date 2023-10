SAJ | Info & Card finale Twinsanity

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lee ladi, prossimo Show della Squash a Jobber Wrestling, in programma Sabato 7 Ottobre a Cesate (MI): SAJSabato 7 Ottobre – Cesate (MI)Sporting Cesate – Via Dante 72 Inizio Ore 19.00 – Biglietti Online QUI SAJ Openweight TitleAdriano (c) Vs Titus Alexander SAJ Tag Team Tournament – SemifinaliBBB (Mirko Mori; Nico Inverardi) Vs The Freshnas (Fabio; Martin Steers)Sunshine Machine (Chuck Mambo; TK Cooper) Vs GGG (El G e JJ Gale) Six Man Tag Team MatchTeam Merak (Merak, Sebastian De Witt e Omari) Vs Team Lykos (Kid Lykos, Connor Mills, ???) Francesco Akira Vs Man Like De Reiss Lupo Vs Luke Jacobs Arez Vs Goro