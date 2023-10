Sabatini | «Inter | Milan e Napoli sono superiori alla Juve per rosa o per meriti dei propri allenatori?»

Sabatini torna sulla polemica arbitrale che sta accompagnando la vittoria dell’Inter a Empoli più che altro per un’immotivata insurrezione via ...

Sabatini ha commentato il KO dell’Inter contro il Sassuolo per 1-2 a San Siro. Il giornalista si concentra su Inzaghi e tira in ballo pure ...

Sabatini non è convinto di quanto avvenuto ieri sera in Inter-Sassuolo, soprattutto a livello delle scelte operate da Inzaghi. Per lui c’era da fare ...

Sabatini: «Inter, Milan e Napoli sono superiori alla Juve per rosa o ... Calcio News 24

Sabatini: «Inter superiore per meriti di Inzaghi o della rosa» Inter News 24

Martedì 3 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la seconda giornata di Champions League “ Inter-Benfica ”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su ...Il centrocampista out sabato a Salerno in campionato Roma, 29 set. – Si ferma Davide Frattesi in casa Inter. Il centrocampista dei nerazzurri ha accusato un problema fisico durante il match con il Sas ...