Ryder Cup 2023 | Patrick Cantlay resta a Roma per sposarsi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Si’, domani mi sposo e sono molto emozionato”, aveva annunciatodomenica pomeriggio nella sala stampa del Marco Simone golf Club. Il 30enne golfista californiano è legato da due anni alla 31enne Nikki Guidish e avevano annunciato il loro fidanzamento nel settembre 2022 durante un viaggio a Napa, in California. Prima dellaCup il golfista di Long Beach si sarebbe lamentato perche’ i partecipanti non ricevevano alcun compenso diretto e qualcuno ha interpretato come polemica la scelta di non indossare il cappellino d’ordinanza del Team Usa, al punto che il pubblico lo ha ‘beccato’ sventolando i cappellini.ha smentito, sostenendo che semplicemente non c’erano cappellini della sua taglia. Il vero motivo, pero’, potrebbe averlo fornito Stefan Schauffele, padre del compagno di squadra ...

"Risultato straordinario, con molto scetticismo come succede nel nostro Paese, grande apprezzamento del pubblico straniero, numero impressionanti per la visibilità, con tanti golfisti che arrivavano ...A Roma dopo le 17:00 riuscire ad entrare in un taxi in un orario decente è quasi impossibile. Complice anche il penultimo giorno dicaduto di domenica, i romani e non devono fare lunghe file sia alla stazione Roma Termini che a Tiburtina. 'Ieri ho aspettato un'ora', afferma un donna in fila fuori la stazione Termini, ...

Ryder Cup: vince il Team Europe - ANSA Golf Agenzia ANSA

Ryder Cup: Fleetwood regala la vittoria all'Europa. Usa sconfitti dopo 5 anni La Gazzetta dello Sport

Roma ha fatto da splendida cornice al trionfo del team Europeo nella Ryder Cup 2023. Il trofeo è tornato quindi nel Vecchio Continente in un finale emozionante. RYDER CUP: I COLPI DECISIVI Europa in ...(ANSA) - ROME, OCT 1 - Rome Mayor Roberto Gualtieri said Sunday the Ryder Cup had been a success for Rome and for Italy. "The 2023 Ryder Cup has been a historic success for Rome and Italy. My ...