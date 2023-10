Ryder Cup 2023 | Europa | è il trionfo di Luke Donald | Fleetwood e Roma I migliori 3 hanno fatto la differenza contro gli USA

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Alla fine, l’obiettivo l’l’ha centrato. I rischi presi dasono valsi la candela: aveva sei scelte a disposizione, oltre ai sei posti automatici, e, dopo il quasi ovvio quartetto-Straka-Lowry-Rose, si è preso la responsabilità di portare Nicolai Nicolai Højgaard e Ludvig Åberg. Una connection del ponte di Oresund difficile a prevedersi, ma alla fine risultata una scelta vincente. Questo è ildi un capitano che ha saputo girare la sfida fin dall’inizio. Per inizio non s’intende il primo tee shot, ma il momento in cui Melissa Satta gli ha dato la parola nella cerimonia di apertura. “Benvenuti allaCup, che rappresenta per me il momento più importante della mia carriera golfistica“. Poche parole, dette in italiano, sono bastate a cancellare ogni ...