Russia | ma non solo AfD scossa dal China-gate 

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’europarlamentare Maximilian Krah, capolista per le prossime elezioni europee del partito di ultradestra Alternativa per la Germania, è noto per le sue posizioni filorusse. Tra i suoi amici più cari figurano due oligarchi russi finiti da tanto nella lista delle sanzioni, Viktor Medveciuk e Sergej Karaganov. Ma anche per quelle filocinesi: negli ultimi anni ha lavorato affinché il suo partito approfondisse i legami con il partito-Stato cinese e ha sposato tutte le posizioni di Pechino (i campi di internamento per gli uiguri e altre minoranze nella provincia dello Xinjiang sono “propaganda anti-cinese”, Taiwan è parte della Repubblica popolare cinese come il Tibet). Tutto ciò pone interrogativi sul partito di ultradestra che flirta con i comunisti in nome della cooperazione economica con l’Est per fare a meno dell’Ovest (degli Stati Uniti, in particolare). Ma un altro interrogativo ...