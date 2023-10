Russia | cosa sappiamo sul test di un' arma nucleare che starebbe preparando

“Un successo notevole e in parte insperato”. E' questo l'inizio dell'analisi di Federico Rampini dell'alleanza economica tra Russia e Arabia ...

La guerra d’Ucraina è il tragico sintomo regionale di una guerra più ampia per l’egemonia globale, che dunque sconvolge lo scacchiere geopolitico ...

La diplomazia delle grandi potenze è in azione per favorire mediazioni, nuovi accordi e intese. cosa succede fra Usa, Cina e Russia. The post ...