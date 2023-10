Rugby World Cup Maschile | l’Italia si prepara a giocare con la Francia | arriva Buonfiglio

Rugby World Cup 2023 - l’Italia con gli All Blacks per la terza giornata della Pool A Lione – E’ una intensa vigilia, ricca di concentrazione e di determinazione, per l’Italia del Rugby Maschile. In Francia sono in svolgimento i ...

Rugby World Cup France 2023 ? - prossime partite in diretta Sky. Venerdì ITALIA - Nuova Zelanda Lo spettacolo della Rugby World Cup e interamente da seguire su Sky ein streaming su NOW, con tutte le partite in diretta, comprese quelle ...

Rugby World Cup France 2023 ? - partite in diretta su Sky dal 20 (Italia-Uruguay) al 24 settembre Lo spettacolo della Rugby World Cup e interamente da seguire su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite in diretta, comprese quelle ...

Rugby World Cup France 2023 ? - le partite in diretta su Sky dal 14 al 17 settembre Partita lo scorso fine settimana, la Coppa del mondo di Rugby sta per mettere in scena la seconda serie di incontri. Lo spettacolo della Rugby ...

Rugby World Cup - l’Italia affossa il Namibia per 52-8 : 7 mete segnate da Allan Efficace ma non perfetta l’Italia del Rugby Maschile che porta a casa la prima vittoria, e all’esordio, alla Rugby World Cup in svolgimento in ...