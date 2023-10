RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria nelle scuole dimensionate | come si gestiscono

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La(RSU)istituzioni scolastiche è composta da tre rappresentanti eletti da tutti i dipendenti dell’istituto indipendentemente dal loro tipo di contratto (tempo indeterminato o determinato). Questo organismoopera in collaborazione paritaria con il Dirigente Scolastico e ha il compito di garantire il corretto funzionamento della scuola in conformità con le disposizioni contrattuali. I lavoratori eletti assumono gli stessi ... L'articolo .

Per conoscenza, il messaggio è stato inviato anche alladei lavoratori per la ... come attestato dalla. Ci ha però colpito, al confronto, nell'androne da cui il personale e il ...Mercoledì 27 settembre scorso, il coordinamento dell'Sindacale Unitaria) del Comune di Ravenna ha rivolto ai vertici dirigenziali e al capo - area delle Infrastrutture civili dell'Amministrazione stessa la "richiesta di sopralluogo ...

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nelle istituzioni ... Orizzonte Scuola Notizie

“Crollo di neon e distacco di pannelli nei nuovi uffici comunali di via ... Ravenna24ore

Così la Uil: "Riteniamo questo un punto di partenza per aumentare la nostra rappresentanza nelle aziende del territorio forlivese" ...«Mercoledì 27 settembre scorso, il coordinamento dell’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) del Comune di Ravenna ha rivolto ai vertici dirigenziali e al capo-area delle Infrastrutture civili ...