Rosy Chin choc al Grande Fratello | “Il cibo mi stava uccidendo”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La chef cinese è tornata a parlare del suo rapporto sbagliato con ilin passato: il racconto aldiOggiè una delle chef più amate e conosciute del panorama milanese e sui social, ma in passato ilè stata una delle armi che poteva portarla alla distruzione. Nella Casa della chef italo-cinese ha aperto la scatola dei ricordi, tornado sulle sofferenze affrontate in passato. Intervenuta in cucina con Arnold e Giselda,ha ricordato come sono nate le battaglie con l’alimentazione. La cuoca ha ricordato che da ragazzina non aveva un buon rapporto con i suoi genitori, tanto che ilera diventato il suo unico rifugio. Il ...

A poche ore dalla puntata Rosy Chin ha messo Giselda Torresan alle strette : "Tu sei molto furba, non fare la tonta con me" L'articolo Rosy Chin ...

Le lacrime di Giselda Torresan al Grande Fratello : "Perché il pubblico ha votato Beatrice e non me?".

In molti hanno notato come la regia non abbia richiama to Giselda Torresan e Rosy Chin mentre parlavano a bassa voce sotto le coperte L'articolo ...

Dopo gli scontri avvenuti con Massimiliano Varrese e, Beatrice Luzzi ha avuto un momento di sconforto sfogandosi in lacrime con aluni compagni d'aventura. L'attrice si sente spesso sotto ...Inaspettatamente, Beatrice Luzzi non aveva dato il suo voto a, nonostante le incomprensioni e i battibecchi avuti in precedenti occasioni. Il gioco aveva portato anche ad uno scontro tra ...

Rosy Chin: "Cucinare per me è stata un'esigenza" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Rosy Chin, chi è la star di TikTok nemica di Beatrice Luzzi e amica di Fedez e Chiara Ferragni leggo.it

Home » Star da cani » Rosy Chin, la chef del Grande Fratello e l’amore per i suoi tre cani… anzi quattro ...Oggi, lunedì 2 ottobre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la settima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e ...