Roma | Mourinho | “Ho sei mesi per vincere un’altra coppa qui”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Ho vinto unae mezza con la, non sono stato capace di vincerne due ma ho altri seiqui….”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso, Josénel talks con Federico Buffa su Sky Sport. Lo Special One si è soffermato sulle sue imprese da allenatore. “Ne ho fatto tante – ha proseguito – mala Champions con il Porto è una super impresa perché c’erano nove giocatori portoghesi e sette che fino all’anno prima non avevano mai disputato la Champions. Ma ci sono anche altre imprese perché se ho avuto la fortuna di lavorare con squadre con grandi budget, ho avuto la difficoltà di lavorare in squadre doveè miracolo”. Commentando il suo rapporto con i giocatori e le squadre allenate ha invece detto: “Non c’è un segreto, devi essere te stesso ed ...

José Mourinho rilancia. Eccome se rilancia. Lo Special One, in uno speciale Sky in cui viene intervistato da Federico Buffa (oggi è uscita la prima ...

Josérilancia. Eccome se rilancia. Lo Special One, in uno speciale Sky in cui viene intervistato ... Rilanciando, ancora una volta, la sua voglia di vincere con la. Ecco le sue parole: " ..."Ho vinto una coppa e mezza con la, dove non sono stato capace di vincerne due ma ho altri sei mesi qui.". Lo ha detto Josénel talks con Federico Buffa su Sky Sport parlando delle sue imprese da allenatore. "Ne ho fatto ...

Roma, entra Kristensen e Mourinho manda un pizzino a Cristante: cosa c'è scritto Corriere dello Sport

Torna la Champions League. Già in archivio il pareggio allo scadere contro l'Atletico Madrid, la Lazio affronterà il Celtic in Scozia per la seconda giornata della fase a gironi. Un match importante ...L'antica Roma - Leggo - Una Joya scaccia crisi per una Roma che sorpassa la Lazio e difende coi fatti il suo allenatore. Se... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, Roma e dint ...