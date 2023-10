Roma | l'Arabia chiama Cristante per gennaio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lapotrebbe perdere presto Bryan. In vista del prossimo mercato invernale l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo è alla ricerca...

Georginio Wijnaldum si trasferisce in Arabia Saudita . L'olandese ex Roma lascia il Paris Saint-Germain e diventa un nuovo giocatore ...

2023-09-03 13:18:01 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: L’olandese ha firma to un contratto di tre anni dopo l’esperienza negativa ...

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto è intervenuto ad Oporto all'evento Thinking Football Summit , parlando di come sia cambiato il mercato ...

2023-09-07 18:08:59 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calcio mercato del Corriere : Il direttore ...

La prossima difesa titolata di Roman Reigns avverrà in Arabia Saudita il prossimo 4 novembre. Infatti Roman è assente dalla puntata ...

1 Lapotrebbe perdere presto Bryan Cristante . In vista del prossimo mercato invernale l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo è alla ricerca di un rinfrorzo per la propria mediana e ha messo nel mirino ...... mentre Iniziativa, boutique finanziaria con il suo headquarter a Napoli e sedi a Milano,, ... vanta un'importante presenza internazionale con una controllata inSaudita, e sedi operative in ...

Calciomercato Roma, Mourinho trema: Cristante verso l'Arabia Footballnews24.it

Da Ronaldo in Arabia: Roma, assalto al titolarissimo CalcioMercato.it

ma alla fine è sempre rimasto a Roma alternando stagioni da antologia (storica quella ... con tantissimi giocatori di prestigio passati dall’Europa all’Arabia Saudita, il nome di Sergej ...La Roma potrebbe perdere Bryan Cristante: l'Al Nassr si è fatto avanti per il centrocampista di Mourinho, per ingaggiarlo nel prossimo calciomercato ...