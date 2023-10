Roma | la dedica commovente di Pellegrini alla nonna dopo il gol al Frosinone

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ironia della sorte, oggi 2 ottobre è la festa dei nonni . Una giornata dolceamara per Lorenzo, come dolceamara è stata la serata di ieri. Il capitano dellaha segnato il gol del 2 - 0 ...

Il capitano dellaha segnato il gol del 2 - 0 che ha chiuso la partita contro il Frosinone e ... Laera per la nonna materna scomparsa poche ore prima della partita. Ragazzo legatissimo alla ...(Photo by Luciano Rossi/ASvia Getty Images) Le gare che verranno dovranno essere necessariamente quelle della conferma. Giovedì contro il Servette in Europa League non ci sarà la Joya e la ...

Roma, la dedica commovente di Pellegrini alla nonna dopo il gol al ... Corriere dello Sport

Cultura, a cento anni dalla nascita Roma ricorda Italo Calvino Roma Capitale

Lorenzo ha festeggiato il 2-0 con un cuore e un bacio al cielo: poche ore prima della partita era scomparsa la mamma della mamma ...Roma, 29 set. (askanews) - Un panino non è "solo" un panino ... Ed è proprio il mondo che si nasconde dietro un "semplice" panino al centro dell'originale progetto: "Dedica un morso di felicità", ...