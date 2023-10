Roma | Dybala out giovedì | le sue condizioni

Leggi su calcionews24

Paulo Dybala non ci sarà nella sfida in Europa League della Roma contro il Servette all'Olimpico: il motivo lo ha spiegato Mourinho. Le sue parole a Sky Sport: «Dybala non gioca, è arrivato al limite. Sai perfettamente che se non vinciamo oggi il Colosseo esplode, viene attaccata San Pietro. Non lo farei mai giocare se lui mi dicesse che non ce la fa, mi ha detto l'esatto opposto. Quando è uscito ho detto che decido io, e Dybala non gioca».