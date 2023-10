Roma | 80enne fugge dopo aver investito e ucciso motociclista | arrestato

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – Undi 40 anni è morto ieri mattina a Cave, in provincia diessere stato travolto da un'Opel Corsa guidata da unche non si è fermato a prestare soccorso. L'incidente mortale, la cui dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, è avvenuto in via delle Selce. L'anziano, subitol'impatto, si è recato nella sua abitazione dove è stato poi trovato dai carabinieri che lo hannoper omicidio stradale e omissione di soccorso. L'è stato inoltre sottoposto ai test per l'assunzione di alcol e droga. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

